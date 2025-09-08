﻿
Війна

Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО

Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку з питань посилення ППО української критичної інфраструктури. Про це глава держави розповів у зверненні.

«Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики», - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що відповіді української сторони на це «є й будуть».

«Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи», - наголосив він.

За словами Зеленського, на Ставці також було заслухано доповіді щодо виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

Президент висловив слова вдячності усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї.

«Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини», - додав він.

Раніше ForUA повідомляв, що росіяни здійснили атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

В Обухівському районі Київської області внаслідок російської атаки вночі 8 вересня вісім населених пунктів залишилися без газопостачання, тривають аварійні роботи на газовій мережі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ставкаВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфзасоби ППО
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп пообіцяв дізнатися все про звіряче вбивство українки в Північній Кароліні
Свiт 08.09.2025 17:02:32
Трамп пообіцяв дізнатися все про звіряче вбивство українки в Північній Кароліні
Читати
Біля військової частини РФ у Хабаровську, яка брала участь в окупації Бучі, стався підрив, - ЗМІ
Свiт 08.09.2025 16:55:12
Біля військової частини РФ у Хабаровську, яка брала участь в окупації Бучі, стався підрив, - ЗМІ
Читати
Сійярто матиме зустріч із Сибігою: вимагатиме "повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті"
Полiтика 08.09.2025 16:45:48
Сійярто матиме зустріч із Сибігою: вимагатиме "повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті"
Читати

Популярнi статтi