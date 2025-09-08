У Чехії заявили, що РФ збільшила кількість диверсій на критичну інфраструктуру Європи

Старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії Ян Падьоурек заявив, що кількість диверсій у Європі, спрямованих на критичну інфраструктуру, з 2023 року майже потроїлася. Про це повідомляє Radio Prague International.

За словами Падьоурека, диверсії, які здійснюються в Європі, суттєво відрізняються за своїм характером - від терористичних актів і підпалів до пошкодження підводних кабелів, глушіння сигналів GPS та провокацій проти меншин із метою розпалювання конфліктів, що супроводжуються насильством.

Він додав, що з цього приводу Чеська Республіка має "не лише оборонятися, реагуючи на атаки, а й активно зміцнювати свою стійкість".

Падьоурек зазначив, що стійкість у протистоянні атакам полягає не лише у роботі силових структур та введенні заходів безпеки.

"Наша готовність визначатиметься не лише технічною та структурною, а й цивільною та людською готовністю", - підкреслив він, виступаючи на конференції "Внутрішня безпека та міцність держави", яка відбулася 8 вересня у нижній палаті чеського парламенту.

За його словами, інвестиції у стійкість та безпеку нині - це не питання вибору, а необхідність. "Безпека - наша спільна відповідальність. Загальна безпека базується на трьох стовпах: безпечна держава, стійке суспільство та підготовка кожної окремої людини", - додав він.

Падьоурек зазначив, що відповідальність за безпеку не може лежати виключно на державних структурах - у її забезпеченні має брати участь кожен.