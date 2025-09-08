Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова показала уламки ракети, якою росіяни атакували будівлю Кабінету міністрів. Це могла бути крилата ракета типу "Іскандер", експертиза ще у процесі.

Про це Катаріна Матернова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабміну разом із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та міністрами Андрієм Сибігою та Ігорем Клименком.

"Балістична ракета "Іскандер", яка вразила Кабінет Міністрів, була спрямована прямо туди – в серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", — написала Катаріна Матернова.

Посолка ЄС в Україні назвала війну Росії проти України "екзистенційною" та закликала посилити тиск на Росію для припинення війни.

"Докази цієї екзистенційної битви прямо перед нами: Путін навмисно націлений на життєво важливі артерії країни — її уряд, її енергетику, її людей. Це час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на Росію та дати Україні все необхідне для захисту свого неба. Будь-що менше лише підштовхне вбивчу серію Кремля", — написала Катаріна Матернова.

Посолка Євросоюзу також заявила, що "до нас надійшли повідомлення про ще три теплоелектростанції, сильно пошкоджені минулої ночі. Трипільський завод, який забезпечує теплом майже третину жителів Києва, знову зазнав удару".

Своєю чергою в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ракета, яка атакувала будівлю Кабміну, цілила саме в урядовий квартал.