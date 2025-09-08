Ранковий дайджест ForUА: Удари рф по енергосистем, російський метал у ЄС, звільнення сіл на Донеччині, дискусії про поділ України, нові санкції та зміни у виплатах сім’ям загиблих воїнів

8 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

Путін може готувати вторгнення в «Ахіллесову п’яту» НАТО, — The Sun. Йдеться про Сувальський коридор, захоплення якого відрізало б країни Балтії від решти союзників по Альянсу.

ЗСУ деокупували село Зарічне на Донеччині, — Генштаб. Населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки рф 7 вересня зросла до 3-х, серед них дитина, — ДСНС. Тіло чоловіка дістали з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають.

У серпні Сили оборони України відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили кілька населених пунктів, — Сирський. Сирський додав, що противник має трикратну перевагу в силах, а на ключових ділянках — у 4–6 разів.

З вересня 2025 року змінюються правила виплат допомоги сім’ям загиблих військових. Держава одразу виплачуватиме 3 млн грн, а решту 12 млн перераховуватимуть поступово протягом 80 місяців — приблизно по 150 тис. грн щомісяця.

Делегація ЄС відправиться до Вашингтона для переговорів щодо санкцій проти росії, — Bloomberg. Країни Євросоюзу планують запровадити нові обмеження, які торкнуться російських банків, нафтового сектору, платіжних систем і криптовалютних бірж.

Україна буде поділена на три зони — російську, демілітаризовану та західну, орієнтовану на Європу, — прем'єр Угорщини Орбан. Гарантії безпеки фактично означають поділ України. Захід визнав, що є російська зона, дискусія лише в тому, що окрім Криму це 2 області чи 4-5-6.

Санкції не працюють: рф заробила 1,2 мільярди на імпорті металів у Євросоюз. У січні–червні 2025 року імпорт із рф склав 2,95 млн т (+2,7% р./р.) на суму €1,22 млрд. Основу поставок становили сталеві напівфабрикати (1,84 млн т) та чавун (697 тис. т). Найбільше російського металу купували Бельгія, Італія, Чехія та Данія.