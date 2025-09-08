Серпень став місяцем втрат і мінімальних здобутків ворога — Сирський

Серпень 2025 року став для російських окупантів місяцем порівняно найменших територіальних здобутків за останній час, повідомив на своїй сторінці у Facebook Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, українське військо пережило місяць великих випробувань, проте отримало чимало позитивних результатів. Основні зусилля зосереджувалися на стримуванні противника, завданні йому максимальних втрат, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках та відновленні втрачених територій. «Доводилося прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії та застосовувати тактику активної оборони», — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що ворог наразі має тричасткову перевагу у силах та засобах, а на основних напрямках зосередження — у 4–6 разів. Проте українські військовослужбовці «ламають плани російських окупантів».

Територіальні зміни за серпень:

- Добропільський напрямок: ворог захопив 13,5 кв. км, але втратив 25,5 кв. км;

- Покровський напрямок: окупанти здобули 5 кв. км, ЗСУ відновили 26 кв. км;

- Гуляйпільський та Придніпровський напрямки: втрат територій не допущено;

- Північно-Слобожанський напрямок: відбито 4 кв. км.

Сили оборони України протягом серпня відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів. Крім того, українські дрони уразили понад 67 тис. об’єктів противника, а ефективність програми Middle Strike зросла на 25%.

За словами Сирського, «лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб, а з початку 2025 року — 297 350 осіб ліквідовано або поранено».

Головнокомандувач також повідомив про організаційні зміни у ЗСУ: завершується перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають повноважень та приймають комплекти військ і смуги відповідальності.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ повністю зачистили від ворога населений пункт Володимирівка та відкинули російські підрозділи поблизу ще трьох населених пунктів