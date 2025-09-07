Окупанти дистанційно мінують житлові квартали в Херсоні

На розі вулиць Перекопської та Дружби у Херсоні виявили ворожі протипіхотні міни.
Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Херсонської МВА.
"Зафіксовано черговий випадок мінування ворогом житлових кварталів. Протипіхотні міни виявлено на розі вулиць Перекопської та Дружби", - йдеться у повідомленні.
У МВА закликали громадян не пересуватися вказаним районом.
Раніше стало відомо, що росіяни дистанційно розкидають в Херсоні протипіхотні міни. 5 вересня у Дніпровському районі Херсона на російській міні типу «пелюстка» підірвався 13-річний хлопець – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.Автор: Богдан Моримух