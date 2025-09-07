Зеленський нагадав про обіцянки санкцій з боку Вашингтона

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки по Україні уночі проти 7 вересня декілька дронів, за попередньою інформацією, перетнули кордон України та Білорусі.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, — свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі», — написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на реалізацію всіх домовленостей щодо посилення української ППО.

«Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає», — написав він.

Як повідомляв ForUA, вночі сили ППО знешкодили 751 ціль — 747 ворожих БпЛА та 4 крилаті ракети "Іскандер-К". Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки.

У столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.