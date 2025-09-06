Затримано нардепа Христенка, який впливав на керівництво одного з правоохоронних органів України в інтересах ФСБ

Правоохоронці затримали на території України народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та зловживанні впливом.

"За даними слідства, фсб рф завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам рф необхідної інформації", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора повідомили народному депутату про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК України. Тоді ж суд заочно обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року", - наголосили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 21 липня був оголошений в розшук народний депутат Федір Христенко. Йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Тим часом стало відомо, що Об’єднані Арабські Емірати не екстрадували народного депутата Федора Христенка, а просто передали Службі безпеки України, пише видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, передання Христенка стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні. Видання зазначає, що над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров.

Далі по депутата їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив «добровільно» повернутися до України, стверджує «Дзеркало тижня».