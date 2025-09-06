Польща готує новий закон для оплати Starlink для України

Уряд Польщі розробив законопроєкт, який дозволить продовжити оплату послуг супутникового інтернету Starlink для України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик, передає Biznes Alert.

Дущик висловив надію, що Сейм розгляне законопроєкт під час наступної сесії. Після цього його передадуть до Сенату, а потім — на підпис президенту. За словами заступника міністра, у документ також внесуть питання соціальних виплат для українських біженців та систему перевірки їхнього місця проживання.

Згідно з чинним польським законодавством, підтримка Starlink для України надається до 30 вересня 2025 року.

ForUA нагадує, наприкінці серпня міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що Польща не зможе оплачувати послуги через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги.

Однак згодом глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький заявив, що не очікує відключення інтернету Starlink, оскільки парламент «ефективно» опрацює ініціативу до закінчення терміну.