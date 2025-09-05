Путін заявив про неможливість домовитися з Україною: головні тези виступу на СЕФ-2025

На Східному економічному форумі (СЕФ) у Владивостоці російський диктатор Володимир Путін заявив, що "домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо". При цьому він висунув низку пропагандистських тез щодо війни, економіки та відносин з іншими країнами.

Про це пишуть російські медіа, повідомляє BAGNET.

Путін під час свого виступу на СЕФ-2025 заявив, що в Росії "стабільна та передбачувана зовнішня і економічна політика", назвавши це "конкурентною перевагою".

Окремо він зупинився на війні проти України, заявивши, що "домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо".