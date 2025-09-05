﻿
Полiтика

Путін заявив про неможливість домовитися з Україною: головні тези виступу на СЕФ-2025

Путін заявив про неможливість домовитися з Україною: головні тези виступу на СЕФ-2025

На Східному економічному форумі (СЕФ) у Владивостоці російський диктатор Володимир Путін заявив, що "домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо". При цьому він висунув низку пропагандистських тез щодо війни, економіки та відносин з іншими країнами.

Про це пишуть російські медіа, повідомляє BAGNET.

Путін під час свого виступу на СЕФ-2025 заявив, що в Росії "стабільна та передбачувана зовнішня і економічна політика", назвавши це "конкурентною перевагою".

Окремо він зупинився на війні проти України, заявивши, що "домовитися з ключових питань з українською стороною буде практично неможливо".

Фото: PrtSc-video

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфВолодимир ПутінСЕФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Відмова Угорщини від російського газу та нафти прискорить кінець війни, - Кошта
Свiт 05.09.2025 16:05:24
Відмова Угорщини від російського газу та нафти прискорить кінець війни, - Кошта
Читати
США можуть взяти контроль над буферною зоною між Україною та РФ — NBC News
Полiтика 05.09.2025 15:50:32
США можуть взяти контроль над буферною зоною між Україною та РФ — NBC News
Читати
Евакуація під обстрілами: вийшов документальний фільм Дениса Христова «1% війни»
Культура 05.09.2025 15:35:13
Евакуація під обстрілами: вийшов документальний фільм Дениса Христова «1% війни»
Читати

Популярнi статтi