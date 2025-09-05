В армії Нідерландів розпочалася підготовка до потенційної війни

У Нідерландах розпочав роботу військовий оперативний штаб, метою якого є цілодобове забезпечення безпеки країни та підготовка армії до потенційної тривалої війни. Про це повідомляє видання AD.

“У Нідерландах з'явився новий військовий підрозділ. Загалом триста людей працюватимуть у цьому оперативному штабі, щоб забезпечувати безпеку Нідерландів цілодобово. На думку начальника Генерального штабу, генерала нідерландської армії Онно Айхельсхайма та міністра оборони Рубена Брекельманса, цей командний центр є необхідним, щоб підготувати армію до потенційної тривалої війни”, - йдеться у повідомленні.

“Ми чітко бачимо таку потребу”, — зазначають вони.

Зазначається, що штаб стане центральним органом для координації дій усіх родів військ, включаючи сили спеціального призначення та розвідку.

“Раніше наші місії в Іраку, Афганістані або Малі можна було заздалегідь спланувати і обмежити в часі. У нинішніх умовах збройні сили повинні постійно бути готовими до захисту території НАТО”, - заявив Брекельманс.

Начальник Генштабу нідерландської армії Онно Айхельсхайм уточнив, що в оперативному штабі працюватиме близько 300 осіб, які займуться як плануванням майбутніх операцій, так і забезпеченням підтримки діючих підрозділів.

“Ми маємо бути готові до тривалого протистояння, і на цей випадок нове командування координує роботу всіх підрозділів - від космічних до морських”, - наголосив він.

Зазначається, що створення командування також служить елементом стримування, зокрема щодо Росії.

“Це - сигнал про те, що ми готові до будь-якої загрози - чи то гібридні атаки, шпигунство чи диверсії на Північному морі”, - зазначив Брекельманс.

