Обшуки у ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Болтона: стали відомі деталі

Під час обшуку в будинку ексрадника президента США Джона Болтона ФБР вилучило кілька комп'ютерів і телефонів, жорсткі диски, а також масу документів, зокрема білу теку з написом «заяви та роздуми про удари союзників».

Більше деталей про це, як пише The Hill, стали відомі лише зараз, через два тижні після обшуку.

«Згідно з детальним переліком матеріалів, зібраних під час рейду, правоохоронці вилучили два iPhone, які належали Болтону, теки з документами, що містили, зокрема, позначки «Трамп I-IV», а також чотири коробки роздрукованих щоденних розкладів. Крім того, вони конфіскували два USB-накопичувачі, два ноутбуки та комп'ютер», - зазначається в повідомленні.

Обшук був пов'язаний із поводженням Болтона з секретною інформацією, коли він писав у 2020 році мемуари «Кімната, де це сталося» про свій час на високій посаді в першій адміністрації Трампа. На відео, оприлюдненому в інтернеті, видно, як агенти в куртках ФБР несуть кілька коробок під час обшуку.

«Проти Болтона, критика президента Трампа, не було висунуто звинувачень у злочині, і він не був затриманий після того, як агенти ФБР здійснили обшук», - додається в повідомленні.

ForUA нагадує, Джон Болтон був головним радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Тоді президент звільнив його, розмістивши повідомлення в соцмережі, не уточнивши при цьому розбіжностей, які призвели до їхнього конфлікту. Після цього колишній радник не стримував себе у критиці Дональда Трампа.

ФБР провело обшук 22 серпня в будинку Болтона в штаті Мериленд неподалік Вашингтона.