﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: удар РФ по Дніпру, арешт топ-посадовця, атака по НПЗ Росії, переговори Трампа і Путіна та ліки від раку

Ранковий дайджест ForUА: удар РФ по Дніпру, арешт топ-посадовця, атака по НПЗ Росії, переговори Трампа і Путіна та ліки від раку

5 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Пекельна ніч у Дніпрі: понад 20 дронів атакували місто, ракета влучила по підприємству, — місцеві канали. Вулицями міста їздить авто з гучномовцем: мешканців попереджають про хімічне забруднення та закликають зачинити вікна.

  • СБУ затримала у Києві екс-топподатківця Євгена Бамбізова - «відмив» понад 1,5 млрд грн держкоштів.
  • Добрі дрони цієї ночі атакували черговий НПЗ у Рязані, завод у Липецькій області, а також склад БК в окупованому Луганську.
  • У Фінляндії виявили два великі склади зі зброєю приблизно за 100 км від кордону з рф: поліція проводить обшуки вже понад тиждень, — Yle.

  • На Закарпатті 15-річний хлопець планував різанину у власній школі, — очільник МВС Клименко. Підлітка затримали біля входу до школи з ножем у рюкзаку. Він вів пряму трансляцію та раніше писав про намір влаштувати напад.

  • США згортають частину програм військової допомоги країнам Європи, що межують з Росією, - FT. Пентагон повідомив союзникам, що більше не фінансуватиме підготовку та оснащення армій Естонії, Латвії та Литви. Йдеться про програму, за якою з 2018 по 2022 рік у регіон було спрямовано $1,6 млрд.

  • Скандал в аеропорту Одеси: керівницю підозрюють у мільйонних збитках, — НАБУ і САП повідомили про підозру.

  • Переговори Трампа і Путіна можливі найближчим часом, - Пєсков. Також речник Кремля сказав, що Москва хоче отримати за підсумками війни гарантії, оформлені в юридично зобов'язуючі документи, оскільки «вірити на слово нікому не можна».

  • Вчені відкрили «зброю» проти раку  — New Atlas. Дослідники з Університету Чикаго виявили, що речовина зеаксантин, який міститься в зелені, манго, кукурудзі та помаранчевих перцях, значно покращує здатність імунних CD8+ T-клітин боротися з пухлинами. Речовина, відома своєю користю для зору, може стати новим інструментом у лікуванні раку.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАНПЗвійнаДніпропутінтоп посадовець
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Китай завжди буде союзником КНДР, незалежно від змін міжнародної ситуації, – Сі Цзіньпін
Свiт 04.09.2025 23:30:59
Китай завжди буде союзником КНДР, незалежно від змін міжнародної ситуації, – Сі Цзіньпін
Читати
Фіцо їдє в Україну: деталі візиту
Полiтика 04.09.2025 23:11:40
Фіцо їдє в Україну: деталі візиту
Читати
НАБУ викрило схему на закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики
Надзвичайні події 04.09.2025 22:52:39
НАБУ викрило схему на закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики
Читати

Популярнi статтi