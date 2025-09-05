Ранковий дайджест ForUА: удар РФ по Дніпру, арешт топ-посадовця, атака по НПЗ Росії, переговори Трампа і Путіна та ліки від раку

5 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

Пекельна ніч у Дніпрі: понад 20 дронів атакували місто, ракета влучила по підприємству, — місцеві канали. Вулицями міста їздить авто з гучномовцем: мешканців попереджають про хімічне забруднення та закликають зачинити вікна.

У Фінляндії виявили два великі склади зі зброєю приблизно за 100 км від кордону з рф: поліція проводить обшуки вже понад тиждень, — Yle.

На Закарпатті 15-річний хлопець планував різанину у власній школі, — очільник МВС Клименко. Підлітка затримали біля входу до школи з ножем у рюкзаку. Він вів пряму трансляцію та раніше писав про намір влаштувати напад.

США згортають частину програм військової допомоги країнам Європи, що межують з Росією, - FT. Пентагон повідомив союзникам, що більше не фінансуватиме підготовку та оснащення армій Естонії, Латвії та Литви. Йдеться про програму, за якою з 2018 по 2022 рік у регіон було спрямовано $1,6 млрд.

Скандал в аеропорту Одеси: керівницю підозрюють у мільйонних збитках, — НАБУ і САП повідомили про підозру.

Переговори Трампа і Путіна можливі найближчим часом, - Пєсков. Також речник Кремля сказав, що Москва хоче отримати за підсумками війни гарантії, оформлені в юридично зобов'язуючі документи, оскільки «вірити на слово нікому не можна».