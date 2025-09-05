Відбір на ЧС-2026: українська збірна виходить проти чемпіонів

Сьогодні, 5 вересня, збірна України з футболу проведе перший матч відбору на Чемпіонат світу-2026 проти збірної Франції. Поєдинок відбудеться на “Тарчинський Арена Вроцлав” у польському Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Матч відкриє відбірний тур у групі D, де окрім України та Франції, виступатимуть ще Азербайджан і Ісландія.
Головний тренер Сергій Ребров оголосив список гравців для стартових матчів відбору. У команду вперше викликано захисника київського “Динамо” Тараса Михавка та хавбека донецького “Шахтаря” Олега Очеретька.
Втім, Україна вже зазнала кадрових втрат:
- Віталій Миколенко залишив табір через травму, його замінить Владислав Дубінчак.
- Воротар Андрій Лунін пропустить матч, замість нього гратиме Георгій Бущан.
- Олександр Тимчик залишив розташування збірної, його замінить Богдан Михайліченко.
- Форвард Роман Яремчук отримав травму у клубі і не зіграє проти Франції.
Французька збірна також втратила кількох ключових гравців:
- Захисник Вільям Саліба отримав травму, його замінить Бенжамен Павар.
- Нападник Раян Шеркі пропустить гру, замість нього вийде Уго Екітіке.
Матч обслуговуватиме четвірка арбітрів із Нідерландів на чолі з Данні Маккелі. Асистувати йому будуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс, четвертий арбітр — Алларт Ліндгут. За систему VAR відповідатимуть також нідерландці Денніс Гіглер та Ріхард Мартенс.
Прямий ефір доступний на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт у Т2 і кабельних мережах.
Букмекери вважають Францію фаворитом зустрічі:
- перемога Франції — коефіцієнт 1,4
- перемога України — 8,7
- нічия — 4,7
Українська збірна налаштована на серйозний старт відбору, хоча і має кадрові проблеми, тоді як Франція виходить на гру з частковими змінами у складі.
Автор: Тетяна Андрійко