Божий інфлюенсер: Ватикан канонізує 15-річного підлітка-програміста

У неділю на площі Святого Петра у Ватикані відбудеться канонізація Карло Акутиса — британця італійського походження, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років. Він стане першим католицьким святим покоління міленіалів.

Карло з юних років цікавився програмуванням і створював сайти для поширення віри. Його історія надихає католицьку молодь у різних країнах. За поєднання повсякденного життя підлітка 2000-х із глибокою релігійністю його називають “покровителем інтернету” або “божим інфлюенсером”.

Мати Карло, Антонія Сальцано, пояснює, що його сила полягала у щирій вірі: «Він відкрив серце Ісусові і поставив Його на перше місце у своєму житті», — зазначає вона, додаючи, що Карло використовував знання й технології, щоб говорити про Євангеліє.

Труна Карло Акутиса зберігається у місті Ассізі — батьківщині святого Франциска, як він сам заповідав. Місце його поховання стало популярною святинею, куди щодня приїздять тисячі паломників.

