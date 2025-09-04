Трамп закликав країни «Коаліції охочих» обговорити шляхи допомоги Україні відбити агресію російських загарбників

Президент США Дональд Трамп у четвер, 4 вересня, заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні Reuters із посиланням на чиновника Білого дому.

«Президент Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу палива з ЄС за один рік»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, за словами американського чиновника, глава Білого дому наголосив, що європейські лідери «повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних зусиль Росії».

Зауважується також, що президент Трамп приєднався до закликів країн «Коаліції охочих», очолюваної президентом Франції Еммануелем Макроном, які зустрічалися, щоб обговорити шляхи допомоги Україні відбити агресію російських загарбників.

Як повідомляв ForUA, президент України у четвер, 4 вересня, повідомив, що учасники "Коаліції охочих" висловили спільне з українською стороною бачення про те, що Росія прагне продовжувати війну. Через це вони підтвердили необхідність посилення тиску на РФ шляхом запровадження додаткових санкцій. Зокрема, Євросоюз працює над 19-м пакетом, а також Японія готує санкційні кроки зі свого боку.