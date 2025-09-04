Членство України в ЄС зазначено окремим пунктом гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в Європейському Союзі прописано окремим важливим пунктом гарантій безпеки.

Про це 4 серпня на пресконференції у Парижі повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

– Передусім, серед гарантій безпеки є членство в Європейському Союзі. Для нас це обов’язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий момент, який винесено в окремий пункт, – сказав Зеленський.