250 апаратів EasyPulse від фонду «Надія» та Валерія Дубіля вже на фронті: техніка, яка рятує життя

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем передав українським захисникам 250 апаратів EasyPulse виробництва Schiller AG, Switzerland (Schiller.ch). Це сучасні системи для проведення серцево-легеневої реанімації, які вже працюють на найгарячіших напрямках — Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині, повідомляє ForUA.

Військові медики наголошують: EasyPulse — унікальне обладнання для умов війни. Його активно використовують у стабілізаційних пунктах і під час евакуації, коли від злагоджених дій медиків залежить життя побратимів.



«Під час евакуації з поля бою медик нерідко одночасно має виконувати десятки завдань: робити інʼєкції, ставити крапельниці, зупиняти кровотечу, проводити реанімацію. Якщо поранених кілька — ситуація стає критичною. Саме тоді EasyPulse фактично замінює роботу 3-4 медиків: апарат безперервно проводить масаж серця, даючи лікарям можливість зосередитися на інших життєво необхідних діях. Не менш важливими ці системи є і на стабілізаційних пунктах, куди постійним потоком надходять поранені у тяжкому стані. Там кожна пара рук на вагу золота, а час іде на хвилини — і саме EasyPulse допомагає виграти ці вирішальні хвилини», — зазначає військовий медик на Донецькому напрямку.

Апаратами EasyPulse відтепер користуються підрозділи Головного управління розвідки, прикордонники, Національна поліція, бойові бригади ЗСУ. Частину обладнання передано й до найбільших військових шпиталів, де щодня рятують життя тяжкопоранених захисників.



«Кожен апарат EasyPulse — це шанс врятувати життя українського воїна. Коли на фронті рахунок іде на хвилини, така техніка — безцінна. Ми не можемо стояти осторонь, адже від цих хлопців і дівчат залежить наше завтра. Наш обов’язок — підтримати їх усім необхідним», — наголосив Валерій Дубіль.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із партнерами системно забезпечує армію сучасною технікою та медичним обладнанням. Лише від початку війни команда здійснила понад 310 гуманітарних місій на передову, передала більше 300 комплексів РЕБ, сотні зарядних станцій та Starlink, десятки автомобілів, тонни медичних вантажів і обладнання. Щотижня волонтери виїжджають на найгарячіші напрямки, аби наші воїни мали те, що допомагає їм вистояти й повернутися додому живими. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.