Російські мільярди стали боєприпасами для України

Велика Британія вже профінансувала понад 1 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги для України за рахунок заморожених російських активів. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

За його словами, ці кошти пішли на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів, десятків тисяч ракет, дрони, системи радіоелектронної боротьби, легке озброєння, транспортні засоби та іншу військову техніку. Також укладені контракти на технічне обслуговування та ремонт озброєння.

За останні 50 днів до України надійшло:

- 4,7 млн набоїв для стрілецької зброї;

- 60 тис. артилерійських снарядів та ракет;

- понад 2,5 тис. дронів;

- понад 200 систем РЕБ;

- 100 одиниць легкого озброєння;

- 30 транспортних засобів;

- додаткові засоби ППО та протидії дронам.

Міністр наголосив, що безпека Великої Британії починається з України. Загалом на військову допомогу Києву у 2025 році Лондон планує витратити 4,5 млрд фунтів, включно з кредитом Україні на 2,26 млрд фунтів, який погашається за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Як повідомляло раніше ForUa, адміністрація Трампа погодила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition на загальну суму 850 мільйонів доларів.