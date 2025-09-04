"Замороження" війни: пауза на фронті може зіграти на користь Києва

Тимчасове припинення бойових дій може підвищити шанси України повернути свої території у майбутньому, вважає аналітик Марк Бролін. За його словами, пауза на фронті не означає капітуляцію, а є "стратегічним купуванням часу". Така заморозка, за його концепцією, мала б супроводжуватися чіткими умовами:
- жодного юридичного визнання зміни територій;
- багаторівневі гарантії безпеки для України (ППО, боєприпаси, ротаційні навчання);
- надійні канали постачання техніки та запчастин;
- автоматичні санкційні механізми у разі порушення РФ;
- інвестиції для скорочення розриву між рівнем життя на вільних і окупованих територіях.
Бролін називає таку "дисципліновану паузу" практичним і жорстким реалізмом. На його думку, економіка Росії страждає через санкції та війну, політичні обмеження США ускладнюють масштабну підтримку, а Європа поступово посилює свій курс на незалежність від російських ресурсів, повідомляє The Telegraph.
"Ця пауза лише визнає реалії сьогодення, водночас підвищуючи ймовірність майбутньої деокупації українських територій", — наголошує експерт. Він порівнює можливий результат із "корейським заморожуванням з німецьким фіналом": пауза зараз може дати Україні час стати сильнішою і зрештою перемогти.
Бролін запевняє, що заморозка не винагороджує агресора і не нормалізує захоплення земель, а навпаки — зберігає юридичні претензії, санкції та політичний тиск на Росію.
Автор: Тетяна Андрійко