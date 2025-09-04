"Замороження" війни: пауза на фронті може зіграти на користь Києва

Тимчасове припинення бойових дій може підвищити шанси України повернути свої території у майбутньому, вважає аналітик Марк Бролін. За його словами, пауза на фронті не означає капітуляцію, а є "стратегічним купуванням часу". Така заморозка, за його концепцією, мала б супроводжуватися чіткими умовами:

- жодного юридичного визнання зміни територій;

- багаторівневі гарантії безпеки для України (ППО, боєприпаси, ротаційні навчання);

- надійні канали постачання техніки та запчастин;

- автоматичні санкційні механізми у разі порушення РФ;

- інвестиції для скорочення розриву між рівнем життя на вільних і окупованих територіях.

Бролін називає таку "дисципліновану паузу" практичним і жорстким реалізмом. На його думку, економіка Росії страждає через санкції та війну, політичні обмеження США ускладнюють масштабну підтримку, а Європа поступово посилює свій курс на незалежність від російських ресурсів, повідомляє The Telegraph.

"Ця пауза лише визнає реалії сьогодення, водночас підвищуючи ймовірність майбутньої деокупації українських територій", — наголошує експерт. Він порівнює можливий результат із "корейським заморожуванням з німецьким фіналом": пауза зараз може дати Україні час стати сильнішою і зрештою перемогти.

Бролін запевняє, що заморозка не винагороджує агресора і не нормалізує захоплення земель, а навпаки — зберігає юридичні претензії, санкції та політичний тиск на Росію.

Як повідомляло раніше ForUa, Пентагон відмовився видати дозвіл на використання Україною далекобійної зброї для ударів углиб РФ.