﻿
Полiтика

З вірою в гарне рішення по Україні: Трамп анонсував термінову розмову щодо Путіна

З вірою в гарне рішення по Україні: Трамп анонсував термінову розмову щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений кількістю людей, які щотижня гинуть внаслідок російського вторгнення в Україну.

Про це очільник Білого дому сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Ми вжили дуже рішучих заходів. Але я поговорю з ним протягом наступних кількох днів, і ми з ним це обговоримо. Я знатиму, що станеться», — сказав президент США.

У The Guardian зауважили, що не зовсім зрозуміло, кого Трамп має на увазі: Путіна, Зеленського чи Навроцького. Це підтвердив журналіст, який у відчаї запитав: «Але кого?».

«Ймовірно, Трамп мав на увазі Путіна», — припустили у виданні.

Трамп каже, що вірить, що «ми знайдемо гарне рішення» для завершення війни в Україні.

«На війні ніколи не знаєш, що станеться. Війна складна, небезпечна і така безладна. Який кривавий безлад. Це буде зроблено так чи інакше», — зазначив він, очевидно маючи на увазі припинення війни в Україні.

Президент США додав, що його «не влаштовує» кількість людей, яких в Україні вбивають щотижня.

«Вони (військові — Ред.) — люди, у них є батьки. Вони прощаються зі своїми батьками, і їхні батьки більше ніколи їх не побачать… Я хочу, щоб це припинилося зараз», — каже він.

ForUA нагадує, раніше Трамп заявив, що у нього залишаються «фаза 2 та фаза 3» на випадок незадоволеності діями Путіна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфВолодимир ПутінТрамп Дональдпереговори президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача
Свiт 03.09.2025 13:25:43
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача
Читати
На Київщині чоловік замість грибів знайшов міни (Фото)
Столиця 03.09.2025 13:14:38
На Київщині чоловік замість грибів знайшов міни (Фото)
Читати
Дефіцит освітян: яких вчителів найбільше бракує в Україні
Рейтинги 03.09.2025 12:49:00
Дефіцит освітян: яких вчителів найбільше бракує в Україні
Читати

Популярнi статтi