З вірою в гарне рішення по Україні: Трамп анонсував термінову розмову щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений кількістю людей, які щотижня гинуть внаслідок російського вторгнення в Україну.

Про це очільник Білого дому сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Ми вжили дуже рішучих заходів. Але я поговорю з ним протягом наступних кількох днів, і ми з ним це обговоримо. Я знатиму, що станеться», — сказав президент США.

У The Guardian зауважили, що не зовсім зрозуміло, кого Трамп має на увазі: Путіна, Зеленського чи Навроцького. Це підтвердив журналіст, який у відчаї запитав: «Але кого?».

«Ймовірно, Трамп мав на увазі Путіна», — припустили у виданні.

Трамп каже, що вірить, що «ми знайдемо гарне рішення» для завершення війни в Україні.

«На війні ніколи не знаєш, що станеться. Війна складна, небезпечна і така безладна. Який кривавий безлад. Це буде зроблено так чи інакше», — зазначив він, очевидно маючи на увазі припинення війни в Україні.

Президент США додав, що його «не влаштовує» кількість людей, яких в Україні вбивають щотижня.

«Вони (військові — Ред.) — люди, у них є батьки. Вони прощаються зі своїми батьками, і їхні батьки більше ніколи їх не побачать… Я хочу, щоб це припинилося зараз», — каже він.

ForUA нагадує, раніше Трамп заявив, що у нього залишаються «фаза 2 та фаза 3» на випадок незадоволеності діями Путіна.