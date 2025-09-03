﻿
Війна

ДБР розслідує справу про нібито самогубство прикордонника

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування через смерть прикордонника у Волинській області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Правоохоронці підтвердили, що тіло військового без ознак життя виявили 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне. У руці загиблий тримав штатну зброю.

Співробітники поліції й ДБР оглянули місце події, опитали свідків та вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначена судово-медична експертиза та експертиза зброї.

Попередньо подію кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Зараз слідчі перевіряють усі версії, зокрема, ймовірність самогубства. Досудове розслідування триває.

Першими про смерть прикордонника повідомив місцевий телеканал «Аверс» із посиланням на неназвані джерела.

За даними «Аверс», застреленим знайшли 36-річного головного сержанта, помічника начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Як стверджують, прикордонник начебто вчинив самогубство - вистрелив собі у скроню і помер на місці.

 Автор: Богдан Моримух

