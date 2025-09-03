На Київщині чоловік замість грибів знайшов міни (Фото)

У Вишгородському районі на Київщині чоловік під час збирання грибів натрапив на небезпечну знахідку – іржаві мінометні міни. Щоб знешкодити боєприпаси, на місце викликали фахівців Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Подія сталась у лісі між селами Любимівка та Сичівка. Грибник випадково натрапив на вибухонебезпечні предмети, які пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової війни.

Сапери, які прибули на виклик, встановили, що це мінометні міни калібру 82 мм. Вони вилучили їх для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

ДСНС нагадує: небезпека залишається

Піротехніки підкреслюють, що навіть іржаві боєприпаси є вкрай небезпечними. Будь-який дотик може спровокувати вибух.

Правила безпеки при виявленні підозрілих предметів: