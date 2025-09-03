﻿
На Київщині чоловік замість грибів знайшов міни (Фото)

У Вишгородському районі на Київщині чоловік під час збирання грибів натрапив на небезпечну знахідку – іржаві мінометні міни. Щоб знешкодити боєприпаси, на місце викликали фахівців Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Подія сталась у лісі між селами Любимівка та Сичівка. Грибник випадково натрапив на вибухонебезпечні предмети, які пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової війни.

На Київщині чоловік у лісі замість грибів знайшов міни. Подробиці та фото

Сапери, які прибули на виклик, встановили, що це мінометні міни калібру 82 мм. Вони вилучили їх для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

ДСНС нагадує: небезпека залишається

Піротехніки підкреслюють, що навіть іржаві боєприпаси є вкрай небезпечними. Будь-який дотик може спровокувати вибух.

Правила безпеки при виявленні підозрілих предметів:

  • Не торкайтеся, не переносьте та не розбирайте знахідку.

  • Відійдіть на безпечну відстань.

  • Одразу повідомте про знахідку за номером "101".

 Автор: Галина Роюк

