Надзвичайні події

Через нічну атаку понад 30 поїздів курсують із запізненням до 7 годин

Наразі в Україні понад 30 пасажирських поїздів курсують із запізненням через масовані ракетні та дронові удари Росії по залізничній та енергетичній інфраструктурі країни.

Залізничники вже працюють над відновленням графіка руху та усуненням наслідків обстрілів. Інформацію про актуальний час прибуття та відправлення можна відстежувати в застосунку та на сайті компанії.

Через пошкоджену інфраструктуру в Кіровоградській області низка поїздів відправилась об’їздом, що спричиняє затримки до 7 годин.

Поїзди, які вже відправились в об’їзд:

№75 Київ – Кривий Ріг

№791 Кременчуг – Київ

№85 Запоріжжя – Львів

№79 Дніпро – Львів

№51 Запоріжжя – Одеса

№119 Дніпро – Хелм

№37 Запоріжжя – Київ

№31 Запоріжжя – Перемишль

№121 Херсон – Краматорськ

№59 Харків – Одеса

№65/165 Харків – Черкаси, Умань

Рейси, що очікують на відновлення інфраструктури:

№76 Кривий Ріг – Київ

№102 Краматорськ – Херсон

№38 Київ – Запоріжжя

№80 Львів – Дніпро

№120 Хелм – Дніпро

№86 Львів – Запоріжжя

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

№8 Одеса – Харків

Залізничники просять пасажирів враховувати затримки та користуватися онлайн-сервісами для уточнення графіка руху.

Як повідомляло раніше ForUa, уночі на 3 вересня Росія завдала комбінованого удару.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УЗвійна в Українізатримка потягівмасована атаказапізнення поїздів
