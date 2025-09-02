На Одещині під час переслідування порушників кордону застрелили українця

Як повідомляє ДПСУ, на Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли.

До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

В подальшому одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження.

Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення.

Правоохоронці вивчають дії складу прикордонного наряду.