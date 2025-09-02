﻿
Надзвичайні події

На Одещині під час переслідування порушників кордону застрелили українця

На Одещині під час переслідування порушників кордону застрелили українця

Як повідомляє ДПСУ, на Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли.

До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

В подальшому одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження.

Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення.

Правоохоронці вивчають дії складу прикордонного наряду.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

держкордонДПСУОдеська областьпорушники кордону
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Полiтика 02.09.2025 18:11:26
Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Читати
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Суспiльство 02.09.2025 18:00:21
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Читати
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Війна 02.09.2025 17:51:36
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Читати

Популярнi статтi