Пріоритетні потреби: Шмигаль і старший представник НАТО обговорили шляхи забезпечення ЗСУ

Міністр оборони Денис Шмигаль і старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час зустрічі обговорили шляхи забезпечення пріоритетних потреб Сил оборони України. Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Шмигаль подякував країнам та керівництву Альянсу за допомогу Україні, зокрема запуск механізму PURL разом зі США.

Він підкреслив, що ініціатива вже довела свою ефективність, зокрема союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на 2 млрд доларів.

Під час зустрічі йшлося про довгострокову підтримку України в межах PURL, залучення нових учасників та збільшення внесків, які є критично важливими для отримання Силами оборони американського озброєння.

Окремо сторони зупинилися на інших шляхах забезпечення пріоритетних потреб оборони України. У зв`язку з цим Шмигаль підкреслив, що до кінця року Україна потребує близько 6 млрд доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети.

Очільник Міноборони наголосив на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine та акцентував увагу на міцній промисловій кооперації з країнами НАТО й значних перспективах її розвитку.

Також під час зустрічі йшлося про формування дієвих гарантій безпеки за участі "Коаліції охочих" та кроки, необхідні для забезпечення тривалого миру та недопущення повторної агресії Росії.

Шмигаль висловив вдячність НАТО за солідарність, послідовну підтримку та готовність розвивати співпрацю.

Шмигаль під час зустрічі з лідером Альянсу зелених та лейбористів у Палаті представників Нідерландів Франсом Тіммермансом обговорив оборонні пріоритети України.