Британія вітає прагнення Трампа завершити війну в Україні, – Джон Хілі

Велика Британія висловила підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на завершення війни в Україні та зміцнення гарантій безпеки для європейських союзників.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час виступу у Палаті громад, повідомляє Sky News.

«Британія вітає прагнення президента Трампа завершити цю жахливу війну та активно працювати над надійними гарантіями безпеки для союзників України», — наголосив Хілі.

За його словами, нині тривають переговори щодо того, як країни-партнери зможуть забезпечити виконання майбутньої мирної угоди. Очікується підтвердження внесків від союзників.

Хілі зазначив, що формат можливої «коаліції добровольців» залежатиме від умов угоди. Деталі переговорів свідомо не розголошуються, щоб «не робити росіян мудрішими» та не посилювати позиції російського диктатора Володимира Путіна.

ForUA нагадує, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня “дуже уважно” розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.