Економіка

Масові перевірки побутових лічильників: українцям готують штрафи до 100 тисяч

У найближчі тижні в українських містах проведуть масштабну перевірку приладів обліку у квартирах мешканців. Контролери перевірятимуть справність та правильність роботи лічильників води, газу, електроенергії та опалення. Деякі керуючі компанії вже почали попереджати мешканців про заплановані візити представників комунальних служб.

За відмову у доступі до лічильників для перевірки власників квартир можуть оштрафувати. Остаточний розмір штрафів ще визначається.

Водночас для тих, хто втручався у роботу приладів обліку, передбачені значно суворіші санкції — до 100 тисяч гривень. Особливу увагу приділятимуть саме випадкам незаконного впливу на показники лічильників.

Фахівці радять підготуватися до перевірок та дотримуватися кількох простих правил:

- зберігати всі квитанції про оплату комунальних послуг;

- мати документи, що підтверджують ремонт або повірку лічильників;

- звертатися за обслуговуванням приладів лише до сертифікованих спеціалістів.

Таким чином, масштабні перевірки мають на меті не лише контроль, а й запобігання незаконним маніпуляціям із лічильниками, що призводять до мільйонних втрат у сфері ЖКГ.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

штрафиповірка лічильниківлічильники водилічильники газулічильники тепла
Популярнi статтi