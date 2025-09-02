Естонія допомагає Україні дотримуватися гендерної рівности у сфері кібербезпеки

З 11 до 16 серпня 2025 року на запрошення та з ініціативи представників Управління інформаційних систем Естонії, за сприяння ГО "Поруч" та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України учасниці "Шкіл Миру" (Луцьк, Черкаси, Шацьк) вперше презентували Україну у міжнародному літньому таборі Cyber Wizards 2025, місто Кетна, Республіка Естонія.

Про це повідомляє Марія Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

У таборі щоденно проводились тренінги та воркшопи з кібербезпеки, які відбувались під керівництвом фахівців із сучасних IT технологій та були спрямовані на підвищення знань та можливість навчання в сфері кібербезпеки.

У літньому таборі брали участь 85 учасниць з країн: Панама, США, Італія, Угорщина, Франція, Чехія, Естонія, Кіпр, Україна.

Учасниці табору вивчали:

• TELIA - система безпеки та прогнозування кібератак на основі показників логіну;

• NEVERHACK - дезінформація та алгоритми в соціальних мережах;

• Мережеве картування - виявлення прихованих пристроїв у мережі, аналіз слабких точок різних типів серверів;

• AI - безпека в контексті штучного інтелекту та його використання на практиці;

• WI-FI ТА BLUETOOTH - основи хакерства та приклади загроз на незабезпечених мережах.

Окрім цікавого навчання щоденно усі учасники були активними у різних інтеграційних активностях та у командоутворюючих вправах та іграх.

