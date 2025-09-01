Лідери фракцій Бундестагу прибули до Києва: яка мета візиту?

Сьогодні, у понеділок, 1 вересня, Київ із візитом відвідали лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу: Єнс Шпан від Християнсько-демократичного союзу / Християнсько-соціального союзу (ХДС / ХСС) та Маттіас Мірш від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Цей візит став першим спільним приїздом керівників парламентських груп обох партій в Україну.

Мета візиту: солідарність і підтримка

За інформацією видання DW, головна мета приїзду німецьких політиків — обговорення подальшої підтримки України та шляхів мирного врегулювання війни.

"Ми тут, щоби послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС / ХСС і СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України", — заявив журналістам Єнс Шпан. Він підкреслив, що візит є демонстрацією солідарності з "хоробрими українцями, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу".

Гарантії безпеки та озброєння

Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки для України, Єнс Шпан наголосив, що пріоритетом є надання українській армії сучасного озброєння. "Першою та найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", — сказав він. Маттіас Мірш підтримав цю позицію.

Стосовно можливого розгортання контингенту Бундесверу політики були обережними, але не відкинули такий сценарій повністю. За словами Шпана, насамперед Німеччина планує надавати постійну підтримку та оснащувати українську армію, а вже потім "спільно з американцями надати Україні гарантії безпеки". Він додав, що існує багато варіантів, які обговорюватимуться під час переговорів.

