Полiтика

Пєсков розповів про спецоперацію та перспективу переговорів

Росія продовжує спеціальну військову операцію (СВО) і одночасно з цим зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти цілей, що стоять перед Москвою. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу.

«Ми готові врегулювати ситуацію політичним і дипломатичним шляхом. Але, оскільки не бачимо взаємних кроків від Києва, продовжуємо “СВО”», — заявив речник президента РФ.

Пєсков звернув увагу, що з боку України продовжуються удари по об'єктах російської інфраструктури. Найчастіше йдеться саме про мирну інфраструктуру.

Свої завдання виконують і російські збройні сили. Вони, як було заявлено, «продовжують бити по об'єктах військової та навколовоєнної інфраструктури», – сказав представник Кремля, наголосивши на успішності цих ударів.

Щодо можливого повітряного перемир'я Пєсков підкреслив, що щодо цього не досягалося жодних домовленостей.

«І ще раз повторюю, все, що може обговорюватися у рамках пошуків шляхів виходу на траєкторію регулювання, має обговорюватись у дискретному режимі. Це на користь справи», – додав він.

 

