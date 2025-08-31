Саміт США, України та РФ відбудеться, але є сумніви щодо зустрічі президентів Зеленського та Путіна, – Трамп

Саміт Сполучених Штатів, України та Росії відбудеться. Про це заявив президент США Дональд Трамп виданню Daily Caller.

Однак глава Білого дому висловив сумніви щодо двосторонньої зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

– Тристороння (зустріч - ред.) відбудеться. Двостороння – не знаю, але тристороння буде. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові. Я наводжу аналогію. Я її вже кілька разів використав. У вас є дитина, і є інша дитина на майданчику, і вони ненавидять один одного, починають махати руками, махати та махати, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. А через певний час вони з радістю зупиняються. Розумієте? Це майже те саме. Іноді їм потрібно трохи повоювати, перш ніж вони зможуть зупинитись. Але це триває вже давно. Багато людей мертві, – заявив Дональд Трамп.

ForUA нагадує, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, де обговорювалося завершення війни в Україні. Після цього американська сторона повідомила про підготовку зустрічі президентів України та Росії.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін не відкидає можливості зустрічі з українським лідером. Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголошував, що для цього спочатку має бути підготовлений порядок денний зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що для завершення війни з Росією потрібно забезпечити три блоки гарантій безпеки для Києва. Йдеться про посилення української армії, підтримку від країн НАТО, а також антиросійські санкції.

За даними Politico, США хочуть організувати технічні консультації між Україною та РФ, на яких можуть обговорювати, зокрема, гарантії безпеки.