У Литві поблизу пунктів пропуску з РФ та Білоруссю військові встановили загородження на дорогах, аби посилити кордон.

Про це повідомляє LRT.

"Встановлені бар'єри – це лише частина великої, цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – повідомив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

Бар’єри встановили із "зубів дракона" на дорогах, які не використовуються. А на шляхах, які перебувають в користуванні, загородження розмістили у легкодоступних місцях поблизу, аби за потреби їх можна було швидко використати.

Нові загородження вже встановлені на пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з Росією "Романішкес" та в деяких інших районах. За словами військових, найближчим часом вони оцінять інші важливі прикордонні райони, де також планується обмеження мобільности.