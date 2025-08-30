﻿
Свiт

Польща повернула до України українців, які становили загрозу громадській безпеці

Польща повернула до України українців, які становили загрозу громадській безпеці

Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

Про це пише RMF 24.

За словами прикордонників, деякі українці, яких вислали з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема, за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Окрім цього, висланим українцям заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

«Польща — дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку », — сказала Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ.

Як пише RMF 24, від початку 2025 року Польщу примусово покинули 1100 іноземців.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаУкраїнаекстрадиція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Серед гарантій безпеки має бути членство України в ЄС, – Зеленський
Полiтика 29.08.2025 22:33:36
Серед гарантій безпеки має бути членство України в ЄС, – Зеленський
Читати
За завданням ворога 16-річні хлопці підпалювали авто Сил оборони, – СБУ
Надзвичайні події 29.08.2025 22:14:49
За завданням ворога 16-річні хлопці підпалювали авто Сил оборони, – СБУ
Читати
Путін обіграє Трампа, якщо відмовиться зустрітися із Зеленським
Полiтика 29.08.2025 21:55:18
Путін обіграє Трампа, якщо відмовиться зустрітися із Зеленським
Читати

Популярнi статтi