Польща повернула до України українців, які становили загрозу громадській безпеці

Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

Про це пише RMF 24.

За словами прикордонників, деякі українці, яких вислали з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема, за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Окрім цього, висланим українцям заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

«Польща — дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку », — сказала Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ.

Як пише RMF 24, від початку 2025 року Польщу примусово покинули 1100 іноземців.