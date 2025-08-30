Біля воріт Європи стоїть людожер: Макрон закликає посилити тиск на Кремль

Європа готова ввести додаткові санкції проти РФ і закликає США посилити тиск на Кремль.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо до понеділка російський лідер Владімір Путін не погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, це стане черговою демонстрацією того, що Путін "грався і знущався" над президентом США Дональдом Трампом. Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомляє Le Мonde.

Макрон нагадав, що 18 серпня, через три дні після саміту в Анкориджі (США), Путін обіцяв Трампу провести двосторонню зустріч із Зеленським.

"Якщо цього не відбудеться до понеділка, це знову означатиме, що Путін грався і знущався над Трампом, і такий вчинок не може залишитися без відповіді", - заявив Макрон.

Президент Франції також згадав про постійні масовані атаки РФ по Україні, вказавши на протиріччя між заявами Москви про готовість до миру і реальністю.

"Ми ясно бачимо розрив між позиціями Путіна на міжнародних самітах або переговорах з іншими лідерами і реальністю на місцях, який показує, наскільки він нещирий", - сказав він.

За словами Макрона, Європа готова запровадити додаткові санкції проти РФ і закликає США посилити тиск на Кремль, щоб змусити росіян повернутися за стіл переговорів.

"Коли ми говоримо, що біля воріт Європи стоїть людожер, я вважаю, що це відображає почуття грузинів, українців і багатьох інших народів - людини, яка рухається до авторитаризму і ревізіоністського імперіалізму", - підкреслив французький лідер.

Він додав, що "наступні кілька днів будуть вирішальними".