﻿
Полiтика

Біля воріт Європи стоїть людожер: Макрон закликає посилити тиск на Кремль

Біля воріт Європи стоїть людожер: Макрон закликає посилити тиск на Кремль

Європа готова ввести додаткові санкції проти РФ і закликає США посилити тиск на Кремль.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо до понеділка російський лідер Владімір Путін не погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, це стане черговою демонстрацією того, що Путін "грався і знущався" над президентом США Дональдом Трампом. Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомляє Le Мonde.

Макрон нагадав, що 18 серпня, через три дні після саміту в Анкориджі (США), Путін обіцяв Трампу провести двосторонню зустріч із Зеленським.

"Якщо цього не відбудеться до понеділка, це знову означатиме, що Путін грався і знущався над Трампом, і такий вчинок не може залишитися без відповіді", - заявив Макрон.

Президент Франції також згадав про постійні масовані атаки РФ по Україні, вказавши на протиріччя між заявами Москви про готовість до миру і реальністю.

"Ми ясно бачимо розрив між позиціями Путіна на міжнародних самітах або переговорах з іншими лідерами і реальністю на місцях, який показує, наскільки він нещирий", - сказав він.

За словами Макрона, Європа готова запровадити додаткові санкції проти РФ і закликає США посилити тиск на Кремль, щоб змусити росіян повернутися за стіл переговорів.

"Коли ми говоримо, що біля воріт Європи стоїть людожер, я вважаю, що це відображає почуття грузинів, українців і багатьох інших народів - людини, яка рухається до авторитаризму і ревізіоністського імперіалізму", - підкреслив французький лідер.

Він додав, що "наступні кілька днів будуть вирішальними".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РФФранціявійнарашистиФрідріх МерцЕммануель МакронПутін Владімір
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пропозиції про буферну зону не відповідають реаліям війни, – Зеленський
Полiтика 29.08.2025 21:17:33
Пропозиції про буферну зону не відповідають реаліям війни, – Зеленський
Читати
Макрон вважає виправданими свої слова про те, що назвав Путіна хижаком і людожером
Полiтика 29.08.2025 21:12:51
Макрон вважає виправданими свої слова про те, що назвав Путіна хижаком і людожером
Читати
ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я: що відомо
Полiтика 29.08.2025 20:58:34
ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я: що відомо
Читати

Популярнi статтi