Окупанти цієї ночи продовжили бити по цивільних українцях

Кількість постраждалих від нічної ворожої атаки в Запоріжжі зросла до 24 осіб.

"24 постраждалих вже звернулися за допомогою до лікарів", – повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У ніч проти 30 серпня російські війська вкотре завдали масованого ракетного та дронового удару по Україні. Під ворожим вогнем опинилася низка українських міст.

Отож, уночі російські війська вдарили по Запоріжжю. Як повідомив очільника місцевої ОВА Іван Федоров, унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 24 зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. 8 людей госпіталізували.

Окупанти поцілили у 2 п’ятиповерхові та 5 приватних житлових будинків. Також внаслідок удару на деяких вулицях міста зникло світло.

Також ворог атакував Дніпропетровщину, а саме обласний центр та місто Павлоград. За словами очільника ОВА Сергія Лисака, там пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі.

Ворог також намагався атакувати західні регіони. Зокрема, дронової атаки зазнав Луцьк. Як повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, наразі інформація щодо влучань не надходила, минулося без постраждалих.

На Київщині внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.