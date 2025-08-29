Путін обіграє Трампа, якщо відмовиться зустрітися із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відмова Володимира Путіна від зустрічі з Володимиром Зеленським, яка була узгоджена, означатиме, що він обіграв Дональда Трампа.

Про це Макрон заявив на 25-й Франко-німецький раді міністрів, участь в якій взяв також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The Guardian.

– Справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна отримає надійні гарантії безпеки, – наголосив Макрон.

Разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом вони сподіваються на просування вперед у дво- чи тристоронньому форматі переговорів із Путіним щодо завершення війни, відповідно до домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Французький лідер попередив: якщо Кремль не дотримається дедлайну в понеділок, це означатиме чергову спробу Путіна обіграти Трампа.

Така ситуація, за словами Макрона, не може залишитися без відповіді та має стати підставою для нових санкцій.

Він додав, що вони разом із канцлером ФРН Шольцом готові провести розмову з Трампом найближчими вихідними.