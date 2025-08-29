Українські захисники завдали удару по стратегічному об’єкту рашистів

В ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано силами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України, повідомляє Генштаб ЗСУ.



На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.



Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн. тонн на рік.

