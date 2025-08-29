﻿
Війна

Українські захисники завдали удару по стратегічному об’єкту рашистів

Українські захисники завдали удару по стратегічному об’єкту рашистів

В ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано силами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн. тонн на рік.

Нагадаємо, США можуть знищити армію РФ без присутності в Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУнафтавійнаГенштабокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM
Війна 29.08.2025 09:13:38
США схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM
Читати
У МЗС Туреччини розповіли про нові цілі Росії
Війна 29.08.2025 08:45:37
У МЗС Туреччини розповіли про нові цілі Росії
Читати
Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
Полiтика 29.08.2025 08:25:54
Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
Читати

Популярнi статтi