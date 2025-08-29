Рейдерський скандал на Полтавщині: одіозний банкір намагається забанкротити аграрне підприємство

Діяльність підприємства з Полтавщини СВК «Багачанський» опинилося під загрозою. Рейдер, власник скандального банку «Альянс» Олександр Сосіс через суд його банкротить.

Про це йдеться у матеріалі Lenta.UA.

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) «Багачанський» у Полтавській області є з важливих аграрних підприємств регіону, з незаплямованою репутацією та високим рівнем сплати податків. Воно забезпечує роботою понад 100 працівників та об’єднує більш ніж 1200 пайовиків. За останні два роки виплати до бюджету, заробітні плати та паї перевищили 100 млн грн.

«Однак саме це підприємство сьогодні опинилося під загрозою рейдерського захоплення з боку власника скандального банку «Альянс» Олександра Сосіса. До речі, ця фінустанова фігурує у справі НАБУ про розкрадання 1,7 млрд грн державних коштів у справі «Укренерго», - зазначається в матеріалі.

Журналістка Надія Савчук у своєму розслідуванні повідомила наступне:

«Дане підприємство має 100 працівників, більше 1200 пайовиків, і тепер фактично паралізовано господарську діяльність компанії, зокрема, відбувається доведення її до банкрутства. У цій справі не обійшлося без «правильних» суддів, а саме – Олени Ореховської – судді Полтавського господарського суду, яка ухвалою від 10.06.2025 року відкрила справу про банкрутство критично важливого для економіки підприємства в той час, коли це підприємство мало активи, які перевищують зобов'язання в декілька разів та не мало ознак неплатоспроможності.

Утім, задача була виконана. Як вдалося дізнатися, вплив на судову владу здійснюється особами, що наближені до Сосіса, а саме Павлом Щербанем – співвласником скандального банку «Альянс». Зараз справа у Верховному суді, тому потрібна увага журналістів, аби знову кошти банкірів не перемогли здоровий глузд».

За даними журналістів, підконтрольні компанії Сосіса заборгували кооперативу понад 68 млн грн. Проте замість погашення боргу, банк «Альянс» ініціював кримінальні провадження проти «Багачанського» та через ухвалу судді одіозного Печерського райсуду Києва Олени Бусик домігся арешту рахунків, земель та майна, що належать пайовикам.

«Далі справу все ж затягнули в Полтаву, де теж знайшлася «правильна» жриця Феміди. Ключову роль у запуску процесу банкрутства відіграла суддя Полтавського господарського суду Олена Оріховська, яка 10 червня 2025 року відкрила справу №917/1082/25 про банкрутство «Багачанського». Водночас підприємство мало активів більше, ніж боргових зобов’язань, та не мало ознак неплатоспроможності. Але «зарядженість» судді проступала скрізь мантію», - йдеться в матеріалі.