РФ встановила абсолютний рекорд у витратах на війну проти України

Вперше з початку вторгнення Росії в Україну фінансування російської армії та закупівлі зброї "з'їли" кожен другий рубль, зібраний з платників податків до федерального бюджету РФ.

Частка витрат на війну в доходах казни в першому кварталі 2025 року становила 50,1%, а на кінець другого - 48,2%, повідомляє The Moscow Times.



Тягар війни стає для бюджету все важчим: у 2022 році військова машина "спалила" 24,4% надходжень від податків; у 2023 році - 32,05%, у 2024-му - вже 39,05%. Попередній рекорд був зафіксований у першому кварталі 2023 року - 45,4%.

Частка військових статей у видатках нижча, оскільки самі видатки перевищують доходи, а бюджет - дефіцитний.

За січень-червень Мінфін РФ зібрав 17,584 трлн рублів, а витратив - 21,278 трлн. З суми витрат на війну пішло 39,9% за півріччя, а в першому кварталі - 41,2%.

Ці значення - абсолютні рекорди в сучасній історії Росії.

Нагадаємо, удари ЗСУ по РФ зменшили прибутки окупантів на десятки мільярдів.