США схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM

США офіційно схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM (Extended Range Air Munitions), — про це повідомляє Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA). Орієнтовна вартість угоди становить 825 мільйонів доларів.

Цю закупівлю профінансують Данія, Нідерланди та Норвегія. Крім самих ракет, пакет допомоги включає:

запасні частини та обладнання;

програмне забезпечення;

навчання;

логістику.

За інформацією ЗМІ, постачання ракет може розпочатися вже через шість тижнів після укладення угоди.

Ракети ERAM — це керовані боєприпаси класу «повітря-земля», що можуть запускатися з літаків F-16. Вони призначені для ураження різних цілей на великій відстані, що значно посилить можливості української тактичної авіації.

Це рішення є черговим кроком для посилення обороноздатності України на тлі триваючої повномасштабної агресії.

Раніше стало відомо, що Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок.