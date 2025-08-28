Іглесіас і Курнікова чекають на четверту дитину

Іспанський співак Енріке Іглесіас та його дружина, колишня тенісистка Анна Курнікова, знову готуються стати батьками.

Як повідомляє видання HOLA!, подружжя очікує на народження четвертої дитини наприкінці цього року.

44-річна Курнікова вже перебуває на середині своєї четвертої вагітності. Нещодавно її помітили у Маямі, коли вона відводила дітей до школи. На фото чітко видно округлий живіт, який і став підтвердженням чуток, що ширилися останні місяці.

Іглесіас, якому у травні виповнилося 50 років, і Курнікова не приховують радості від цієї новини. За словами джерела, близького до сім’ї, вони “переповнені щастям”.

Наразі подружжя виховує трьох дітей: семирічних двійнят Люсі та Ніколаса, а також п’ятирічну доньку Мері, яку вдома називають Машею. Близнюки з’явилися на світ у 2017 році, а третя дитина народилася у 2020-му.

Це буде вже дев’ятий онук для матері Іглесіаса, Ізабель Прейслер.

Перші розмови про нову вагітність колишньої тенісистки з’явилися влітку. Тоді її сфотографували у спортивному одязі вільного крою, що здавалося спробою приховати округлість живота.

Додаткових припущень додала відсутність Курнікової на концерті Іглесіаса в Іспанії — першому за шість років. Медики не радять вагітним здійснювати тривалі перельоти, тож фанати почали підозрювати, що саме це стало причиною.

Для Іглесіаса і Курнікової це не вперше, коли про вагітність стає відомо лише завдяки фотографіям. Народження двійнят у 2017-му вони зберігали в таємниці до останнього, і навіть родичі дізналися про дітей вже після пологів. Так само й новина про третю дитину стала відомою лише за кілька місяців до її появи.

Пара веде приватний спосіб життя на острові Індіан-Крік у Маямі, серед сусідів у них Джефф Безос та Іванка Трамп. Курнікова завершила спортивну кар’єру через травму спини ще у 2003 році та зосередилася на сім’ї й вихованні дітей.

Енріке Іглесіас залишається однією з головних зірок латинської сцени, але останніми роками він значно скоротив кількість публічних виступів, віддаючи перевагу ролі батька.