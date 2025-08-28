﻿
Суспiльство

Близько 400 тис. дітей продовжать навчатися дистанційно, – МОН України

Близько 400 тис. дітей продовжать навчатися дистанційно, – МОН України

З 1 вересня в Україні навчатиметься 3,5 мільйона дітей, 400 тисяч продовжать навчання дистанційно.

Про це в телеефірі сказала заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова.

"Ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 млн дітей, і з них 88 відсотків матимуть можливість навчатись очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 400 000 дітей продовжать своє навчання в дистанційному форматі", - сказала Кузьмичова.

Вона зазначила, що переважна більшість цих дітей перебуває в Харківській області, також це діти, які виїхали або ще знаходяться в Донецькій області. За її словами, Луганська область повністю навчатиметься в дистанційному форматі.

"І велика частина Херсонської області так само навчатиметься в дистанційному форматі, хоча фіксуємо, що вісім закладів освіти громад Херсонщини відкривають свої двері для дітей в очному і змішаному форматі. І п'ята область - це Запорізька, де теж велика частка дітей навчатиметься дистанційно", - сказала заступниця міністра.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

школадистанційне навчанняосвіта в УкраїніМОН України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Очікувана міграція населення з України до 2026 - близько 400 тисяч
Економіка 28.08.2025 16:20:58
Очікувана міграція населення з України до 2026 - близько 400 тисяч
Читати
Бійці ГУР атакували носія «Калібрів» в Азовському морі
Війна 28.08.2025 15:50:09
Бійці ГУР атакували носія «Калібрів» в Азовському морі
Читати
На Кіровоградщині у страшному ДТП загинуло 6 людей
Надзвичайні події 28.08.2025 15:31:29
На Кіровоградщині у страшному ДТП загинуло 6 людей
Читати

Популярнi статтi