Втеча з України через кордон із Білоруссю особливо небезпечна, – ДПСУ

Ніхто не може спрогнозувати ставлення білоруських прикордонників до українців, тому спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю є небезпечними.

Про це в Медіацентрі Україна заявив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, передає Ukrinform.

"На кордоні з Білоруссю ця проблематика (незаконного перетину кордону – ред.) не стоїть так гостро. У більшості випадків порушники не самостійні у прокладанні маршрутів, вони звертаються до організаторів таких схем. Йдучи на повідку таких злочинних груп, люди і обирають для себе перетин кордону з Білоруссю", – сказав він.

Водночас, він застеріг громадян України від незаконного перетину кордону особливо з Білоруссю, "бо ніхто не може спрогнозувати ставлення білоруських прикордонників до українців".