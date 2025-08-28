﻿
Надзвичайні події

Окупанти передавали вибухівку своєму агенту з Приморського дронами просто у двір, – СБУ

Контррозвідка СБУ затримала завербованого ворогом 68-річного жителя прифронтового селища Приморське, який облаштовував у Запоріжжі схованки з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп, повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зрадник проживав поблизу передової, що дозволяло окупантам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками просто в його двір.

Потім, згідно з інструкцією ФСБ, чоловік прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою і відправляв їхні координати своєму куратору.

Дорогою на локацію агент також відстежував пункти базування Сил оборони і напрямки їхнього руху в бік Південного фронту.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він облаштовував нову схованку.

За даними слідства, до поля зору ФСБ зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.

Згодом агент вийшов на постійний зв’язок зі своїм куратором – співробітником ФСБ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУЗапоріжжязатримання агента
