У Кривому Розі підлітки катували перевесницю: зламане перенісся та струс мозку

У Кривому Розі група підлітків зафільмувала знущання зі знайомої: дівчину змусили стати на коліна, били її та плювали в неї. За справу взялася поліція.

Про це пише видання «Свої. Кривий Ріг».

Видання опублікувало відео, де підлітки змушують дівчину просити вибачення за те, що та гуляла із чиїмось хлопцем. Підлітки зафільмували, як б’ють дівчину, поки та плаче й благає зупинитися.

На вимогу підлітків, дівчина стає на коліна, поки у неї плюють, і перепрошує. Цієї миті кривдники її передражнюють та ображають: «Гучніше й на двох колінах!».

За даними видання, інцидент стався 27 серпня під мостом біля собору у Кривому Розі. 14-річна постраждала потрапила до лікарні зі зламаним переніссям і струсом мозку, зазначають журналісти.

Поліція Кривого Рогу повідомила, що відкрила кримінальне провадження після перегляду відео.

Усіх учасників конфлікту вже встановили. Справу порушили за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. За цією статтею загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.