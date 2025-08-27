Продовження тимчасового захисту українців у Польщі: що відомо

Посольство України в Польщі повідомило, що перебуває у постійному контакті з органами влади щодо питання статусу тимчасового захисту. Відомство закликало українців утриматися від поспішних рішень щодо зміни правового статусу.

Про це повідомили у посольстві України в Польщі.

У дипломатичному представництві заявили, що спеціальний закон, який визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених осіб з України, діє у Польщі до 30 вересня 2025 року.

Також Рада ЄС продовжила дію тимчасового захисту для громадян, які приїхали з України, до 4 березня 2027 року.

– Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом, – йдеться у повідомленні посольства.

В установі додають, що стежать за ситуацією та закликають утриматись від поспішних рішень.

ForUA нагадує, президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України.

Напередодні він наклав вето на ухвалену парламентом редакцію закону, яка передбачала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року.