Усик заспівав з легендою української естради

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною влаштували благодійну вечерю в Києві. Головною метою заходу був збір коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які осиротіли внаслідок війни.

На вечорі зібралося чимало відомих особистостей: MONATIK, Надя Дорофєєва, Андрій Бєдняков, гурт DREVO, Ганна Куркуріна та інші. Однак особливу увагу привернула поява на сцені Іво Бобула — живої легенди української естради. Він виконав свої хіти, а згодом до нього несподівано приєднався сам Олександр Усик.

Чемпіон та артист заспівали дуетом улюблену пісню Усика "Розмова з тобою". Відео їхнього виступу швидко розлетілося в мережі, викликавши хвилю позитивних емоцій серед шанувальників. Цей вечір став яскравим прикладом того, як відомі люди об'єднують свої зусилля заради доброї справи, демонструючи підтримку тим, хто найбільше її потребує.

Нагадаймо, раніше Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії.