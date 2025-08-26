Трамп анонсував повернення смертної кари у Вашингтоні, забороненої під час його першої каденції

Президент США Дональд Трамп анонсував повернення смертної кари у Вашингтоні, яка була скасована під час його першої каденції. Також він заявив, що Сполучені Штати більше не фінансують військову допомогу Україні, а зосередилися на продажу озброєнь союзникам по НАТО. Про це він повідомив під час засідання уряду у Білому домі.

«Якщо хтось вб’є когось у столиці, у Вашингтоні, ми будемо вимагати смертної кари», — заявив він.

Смертна кара у штаті Вашингтон була скасована рішенням Верховного Суду у 2018 році. До того на неї діяв мораторій. Наразі смертна кара застосовується у 30 штатах США та передбачена федеральним законодавством за вбивства з обтяжуючими обставинами, скоєні осудними повнолітніми.

«Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО — на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів», — сказав Трамп під час засідання уряду в Білому домі.

Він наголосив, що основний фінансовий тягар війни нині несуть європейські партнери, тоді як Вашингтон постачає їм озброєння.

«Вони [європейські країни НАТО] хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі», — додав американський президент.