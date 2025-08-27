Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини, – Сирський

Станом на 26 серпня простежуються позитивні тенденції в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

Про це за підсумками наради під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Олександра Сирського, ворог не відмовився від своїх планів окупувати українські території.

– На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку, – заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що наразі основна увага зосереджена на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках.

– Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225 штурмового полку, 71 єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізм, – додав Сирський.